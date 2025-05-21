В МВД предупредили о похищениях паролей от «Госуслуг» при помощи Telegram-ботов

Злоумышленники стали использовать Telegram-боты для получения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». Об этом 20 мая сообщил заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин.