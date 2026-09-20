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«У меня паническая атака»: Майли Сайрус впервые рассказала о приступе на сцене в Мексике

«У меня паническая атака»: Майли Сайрус впервые рассказала о приступе на сцене в Мексике

Майли Сайрус вспомнила о крайне неприятном опыте, который пережила прямо на сцене во время концерта в Мексике в 2022 году.

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