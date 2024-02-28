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Минобороны продемонстрировало массовое бегство солдат ВСУ с позиций села Ласточкино

Минобороны продемонстрировало массовое бегство солдат ВСУ с позиций села Ласточкино

Под натиском русских войск украинские солдаты были вынуждены спасаться откровенным бегством.Оператор разведывательного русского беспилотного летательного аппарата зафиксировал бегство боевиков ВСУ, спасающих свои жизни и оставляющих позиции под натиском штурмовых подразделений ВС России при освобождении населенного пункта Ласточкино в ДНР.

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