Песков: Путин всегда рад поговорить с Трампом

Ваш браузер не поддерживает видео. kremlin.ru/Официальный сайт президента РФ, REUTERS/Annabelle Gordon Президент России Владимир Путин всегда готов пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом несмотря на некоторые разногласия.
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