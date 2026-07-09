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Песков: Путин всегда рад поговорить с Трампом

Песков: Путин всегда рад поговорить с Трампом

Ваш браузер не поддерживает видео. kremlin.ru/Официальный сайт президента РФ, REUTERS/Annabelle Gordon Президент России Владимир Путин всегда готов пообщаться с американским лидером Дональдом Трампом несмотря на некоторые разногласия.

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