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Орловские новости

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Устинов прокомментировал проигрыш Партии пенсионеров в Орловской области

Устинов прокомментировал проигрыш Партии пенсионеров в Орловской области

Партия пенсионеров в Орловской области изначально набирала 8% голосов и опережала «Новых людей», но в итоге мандат не получила.

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