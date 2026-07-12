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Наш потерянный мир

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Группировка "Север" освободила Бачевск в Сумской области

Группировка "Север" освободила Бачевск в Сумской области

К утру 12 июля группировка войск «Север» раскрыла новые подробности формирования полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины, в том числе на подступах к государственной границе с Курской областью России.

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