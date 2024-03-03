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То ли взяточники, то ли мошенники

То ли взяточники, то ли мошенники

Пресненский суд столицы уже в третий раз приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении бывших сотрудников Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) Сослана Гериева и Андрея Бандурова.

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