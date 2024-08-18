В Москве состоится концерт к 300-летию туркменского поэта Махтумкули Фраги

Для принятия участия в концерте «Поистине стал он устами Туркмении», который будет посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, направилась в Москву делегация из Туркмении 18 августа, сообщает «Туркменпортал».
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