В Москве состоится концерт к 300-летию туркменского поэта Махтумкули Фраги

Для принятия участия в концерте «Поистине стал он устами Туркмении», который будет посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, направилась в Москву делегация из Туркмении 18 августа, сообщает «Туркменпортал».