Восстановление ставок финансирование дает надежду на отскок ETH

Внимание криптотрейдеров сейчас сосредоточено на уровне поддержки Ethereum в $3000. Пробой этой линии может привести к негативным последствиям, но восстановление ставок финансирования отменяет такой сценарий.
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