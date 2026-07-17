У арестованного экс-главы департамента Минпромторга нашли десятки тысяч долларов

В ходе обыска у бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова, арестованного по делу о мошенничестве, обнаружены 30 тысяч долларов и драхмы.
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