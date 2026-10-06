Gunmen Attack Christian Town In Syria, Wounding Woman & Smashing Shops Via The Cradle Gunmen on motorcycles attacked the Christian town of Suqaylabiyah in the Hama countryside in Syria on Saturday, smashing shops and opening fire on residents, the Syrian Justice Archive (SJA) reported.
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