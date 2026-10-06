Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Gunmen Attack Christian Town In Syria, Wounding Woman & Smashing Shops

Gunmen Attack Christian Town In Syria, Wounding Woman & Smashing Shops

Gunmen Attack Christian Town In Syria, Wounding Woman & Smashing Shops Via The Cradle Gunmen on motorcycles attacked the Christian town of Suqaylabiyah in the Hama countryside in Syria on Saturday, smashing shops and opening fire on residents, the Syrian Justice Archive (SJA) reported.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым