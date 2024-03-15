Доцент Белянчикова: В РФ должен сузиться рынок рефинансирования кредитов

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова сообщила в разговоре с агентством «Прайм» о нововведении, из-за которого в России может сузиться рынок рефинансирования кредитов.