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Доцент Белянчикова: В РФ должен сузиться рынок рефинансирования кредитов

Доцент Белянчикова: В РФ должен сузиться рынок рефинансирования кредитов

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова сообщила в разговоре с агентством «Прайм» о нововведении, из-за которого в России может сузиться рынок рефинансирования кредитов.

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