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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские гимнасты не получили визы в Нидерланды на чемпионат мира за два дня до вылета

Российские гимнасты все еще не получили визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает Федерация гимнастики России (ФГР).

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