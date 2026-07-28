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Регионы России

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Микель Артета заинтересован в подписании Винисиуса Жуниора из «Реала»

Микель Артета заинтересован в подписании Винисиуса Жуниора из «Реала»

Винисиус является одним из нескольких кандидатов для усиления левого фланга атаки «Арсенала». В текущем контракте форварда с «Реалом» указано, что соглашение действительно до 30 июня 2027 года, но если он не продлит его, английский клуб готов вступить в переговоры.

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