Микель Артета заинтересован в подписании Винисиуса Жуниора из «Реала»

Винисиус является одним из нескольких кандидатов для усиления левого фланга атаки «Арсенала». В текущем контракте форварда с «Реалом» указано, что соглашение действительно до 30 июня 2027 года, но если он не продлит его, английский клуб готов вступить в переговоры.