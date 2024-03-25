В Барнауле 25 марта пройдет акция памяти жертв "Крокус Сити Холла"

Она состоится в 20:00 на Площади Победы, где находится Мемориал Славы В Барнауле вечером 25 марта пройдет акция памяти, посвященная жертвами теракта в подмосковном Красногорске, где погибли более 130 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии