Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором сливочные обыграли «Рому» на выезде со счетом 4:3, уступая 1:3 после 80-й минуты игры.
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