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Расследование длиной в 30 лет: почему до сих пор не удалось раскрыть убийство Талькова

Расследование длиной в 30 лет: почему до сих пор не удалось раскрыть убийство Талькова

Певица Наталья Королева оказалась в суде. Правда, в качестве свидетеля. В Петербурге ее расспрашивали о роковом концерте шестого октября 1991 года, когда во Дворце спорта «Юбилейный» застрелили Игоря Талькова.

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