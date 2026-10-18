С 1 февраля 2027 года материнский капитал планируют проиндексировать. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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