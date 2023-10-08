«Мне стыдно перед фанатами». Некит 2Drots о вылете из Медиалиги

– После матча ты ходил, взявшись за голову, и говорил «это позор». Ты действительно считаешь, что это поражение – позор? – Да, я считаю, такая команда, как мы, которая доминировала всюигру, должна была найти в себе силы забить, должна была каким-то образом перевернуть трудный матч, когда весь соперник стоит в обороне, ждет буллиталити.