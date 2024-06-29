«Гордимся мастерством наших корабелов». Александр Бельский поздравил горожан с Днем кораблестроителей

Петербургское судостроение является гордостью российской промышленности, отметил спикер Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравил петербуржцев с Днём кораблестроителей в своем Телеграм-канале.
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