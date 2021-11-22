Евгения Медведева на программе «Доброе утро»: «В последние два года стала счастливее, потому что не даю себе ложных обещаний и просто наслаждаюсь моментом»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила программу «Доброе утро» на «Первом канале».

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