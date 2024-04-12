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За рулем

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    Вот и  ЛАДУШКИ ...!!!!Ни на что не годя...

Когда самоуправляемые автомобили будут ехать в одном потоке с обычными?

Когда самоуправляемые автомобили будут ехать в одном потоке с обычными?

 Вопрос от читателя «За рулем»:– Насколько реально, что с 2025 года беспилотные автомобили начнут ездить по нашим дорогам?Ответ экспертаСергей Зиновьев, редактор– Вообще-то, они уже ездят – по некоторым дорогам и под контролем испытателей (то есть, не совсем уж без «пилотов»).

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