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У пассажиров Delta лопнули барабанные перепонки из-за поломки Boeing в небе

У пассажиров Delta лопнули барабанные перепонки из-за поломки Boeing в небе

У пассажиров самолета Boeing лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа из-за резкого снижения высоты во время полета из Солт-Лейк-Сити в Портленд на рейсе Delta Air Lines, сообщают американские СМИ.

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