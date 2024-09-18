У пассажиров Delta лопнули барабанные перепонки из-за поломки Boeing в небе

У пассажиров самолета Boeing лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа из-за резкого снижения высоты во время полета из Солт-Лейк-Сити в Портленд на рейсе Delta Air Lines, сообщают американские СМИ.
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