Инновации в борьбе с огнем: какие технологии помогают пожарным справляться со стихией

Рассказываем о современной экипировке пожарных и уникальных образцах техники, находящихся на оснащении подразделений столичного Пожарно-спасательного и Московского авиацентров, а также Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
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