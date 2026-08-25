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«Обе забьют» стал самым популярным рынком на матче «Спартак» – «Зенит» в Olimpbet. Москвичи победили 2:0

В Olimpbet подвели итоги матча между «Спартаком» и «Зенитом». Команды встречались 23 августа в рамках 5-го тура Альфа-Банк РПЛ.

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