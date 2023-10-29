Могут ли супруги оформить банкротство одновременно? adminНапомним, что процедура банкротства физических лиц появилась в отечественном законодательстве с 2015 года, что позволило гражданам законно избавиться от непосильных долговых обязательств.
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