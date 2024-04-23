В Невьянском округе ищут поджигателя леса

В Свердловской области начались природные пожары из-за поджога сухостоя. Как сообщили в ГУ МЧС региона, накануне днем пожарные потушили возгорание в Аятском лесничестве рядом с селом Киприно, огонь не успел дойти до построек.
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