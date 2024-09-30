Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский совершает госизмену, затягивая урегулирование украинского кризиса.
Депутат Рады обвинил Зеленского в госизмене
Комментарии
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Светлана Петрова
он чувствует поддержку еврейского мира и запада, и даже другие страны пытаются с ним дружить, кому земля, кому инвестиции, всем такая дружба нужна
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17 час.
Леонид Руси
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16 час.
MB
Marina Bubon
Так поставьте его к стенке! У вас же военное положение! По законам военного времени - расстрелять!
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15 час.
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