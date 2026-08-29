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Венесуэла и США заключили крупнейшую нефтяную сделку в истории

Венесуэла и США заключили крупнейшую нефтяную сделку в истории

«Историческое» соглашение по восстановлению углеводородной отрасли заключили в пятницу Каракас и Вашингтон, сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес 28 августа в официальном заявлении.

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