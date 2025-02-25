В Республике Саха (Якутия) полицейскими установлен подозреваемый в краже более полумиллиона рублей у девушки-сироты

В дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району обратилась девушка, имеющая статус сироты, с заявлением о хищении с её банковского счета более 550 тысяч рублей, которые она накопила с социальных выплат.
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