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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист О’Коннор опроверг сообщение в соцсети об интересе «Филадельфии» к Шипачеву: «Это фэйковый инсайдерский аккаунт»

Журналист PHLY Sports Чарли О’Коннор опроверг сообщение об интересе «Филадельфии» к форварду Вадиму Шипачеву .

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