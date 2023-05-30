Спички - не игрушка

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«Стоят и стоять будут», — более 900 польских грузовиков стоят на границе в Белорусию

«Стоят и стоять будут», — более 900 польских грузовиков стоят на границе в Белорусию

Вот и первые ягодки ответа Российской Федерации на польскую русофобию созрели. Несколько дней назад я писал о том, как единым фронтом выступила Госдума, в вопросе запрета для польских фур права на передвижение, по территории Российской Федерации.

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