Naftogaz: Norway has arrested a Russian research vessel for Crimea

Naftogaz continues to attempt to forcibly recover billions from Russia by decision of the Arbitration Tribunal in The Hague for the nationalization of its assets in the Crimea.
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