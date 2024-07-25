Под Смоленском в посёлке затопило многоквартирный дом

Ждущие три месяца помощи смоляне, преимущественно пожилого возраста, записали видеообращение Подвал жилого двухэтажного дома на несколько квартир в посёлке Плембаза Смоленского района Смоленской области основательно затопило, причём вода уже вышла во двор, что едва не привело к гибели ребёнка.