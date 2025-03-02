Аксенов: дороги от трассы «Таврида» к побережью будут построены до 2030 года

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, среди таких проектов съезды с трассы «Таврида» к морскому побережью, капитальный ремонт дороги Алушта–Ялта, обновление горного пути к поселку Новый Свет и реконструкция серпантина, соединяющего Ялту с Бахчисараем через плато Ай-Петри, сообщает корреспондент УтроNews.