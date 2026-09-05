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Уиткофф передал Путину наилучшие пожелания от Трампа

Уиткофф передал Путину наилучшие пожелания от Трампа

Специальный посланник главы американской администрации Стив Уиткофф в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным передал ему наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа.

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