Лавров назвал РФ стабилизирующим фактором для АСЕАН по сдерживанию США

Россия является балансиром и стабилизирующим фактором для стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поскольку пытается сдерживать продвижение ядерной политики Соединенных Штатов и милитиризацию региона.
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