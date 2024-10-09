Прогресс российских войск на Донбассе: яркие итоги первой половины 2024 года Ольга ВайленкоВ первой половине 2024 года российские вооруженные силы добились значительных успехов на фронте на Донбассе, продвинувшись на расстояние, равное тому, что было достигнуто за весь предыдущий 2023 год.