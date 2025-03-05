Стали известны лидеры по загрязнению Земли

В числе предприятий, наиболее влияющих на климат, находятся и русские гиганты.Анализ от InfluenceMap, известный как Carbon Majors, показывает, что 50% мирового углекислого газа поступает из топлива, которое добывают 36 крупнейших энергетических концернов.
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