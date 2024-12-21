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Лучшие гонщики 2024 года по версии руководителей команд: Ферстаппен набрал максимум очков, Норрис опередил Леклера

Руководители команд «Формулы-1» приняли участие в голосовании на звание лучшего гонщика сезона-2024. Каждый из десяти боссов присуждал баллы пилотам по системе «Ф-1» – от 25 очков первому месту до одного десятому.

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