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Мигранты организовали под Челябинском незаконную молельную комнату

Мигранты организовали под Челябинском незаконную молельную комнату

Сотрудники полиции и ФСБ выявили её в Сосновском районе.Сотрудники регионального Управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии с участием представителей военного комиссариата провели в Сосновском районе рейды по местам концентрации и притяжения мигрантов.

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Комментарии
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Амара Карпова
Дикость🤮эти животные до сих пор в каменнем веке🤬
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17 час.
АЕ
Анна Егорова
Так теперь у каждого ослоеба будет рождаться в год еще 4 ослоеба!!!! Закон то ГД приняла о многоженстве! Вооо расплодятся, быстрей тараканов!
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17 час.

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