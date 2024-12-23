Мигранты организовали под Челябинском незаконную молельную комнату

Сотрудники полиции и ФСБ выявили её в Сосновском районе.Сотрудники регионального Управления ФСБ России и областного полицейского главка при силовой поддержке ОМОН Росгвардии с участием представителей военного комиссариата провели в Сосновском районе рейды по местам концентрации и притяжения мигрантов.