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Правительство Москвы помогает восстанавливать Луганск после обстрелов ВСУ

Правительство Москвы помогает восстанавливать Луганск после обстрелов ВСУ

РЕН ТВ Украинские боевики много лет безжалостными обстрелами разрушали города и поселки в Луганской Народной Республике.

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