ВС России ударили по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины

Российские военные в течение дня продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемым для перевозки военных грузов из европейских стран.
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