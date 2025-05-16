НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

9 подписчиков

КДК оштрафовал Станковича на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в дерби с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрел эпизод с оскорбительным жестом главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2) и принял решение наказать специалиста штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх