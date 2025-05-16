КДК оштрафовал Станковича на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в дерби с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрел эпизод с оскорбительным жестом главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2) и принял решение наказать специалиста штрафом в размере 250 тысяч рублей.
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