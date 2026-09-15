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Татар-информ

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Глава МИД Турции заявил об эскалации украинского конфликта

Глава МИД Турции заявил об эскалации украинского конфликта

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан Фото: kremlin.ru Характер конфликта на Украине изменился за последний год, вооруженное противостояние стало более ожесточенным.

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