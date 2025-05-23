Миронов призвал правительство снизить индексацию тарифов на электроэнергию

Цена за услугу с 1 июля вырастет на 12,6% Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал правительство снизить размер запланированной на 1 июля индексации тарифов на электроэнергию.
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