В ходе голосования на выборах в Госдуму за границей среди западных стран больше всего голосов за «Единую Россию» отдали в Вашингтоне, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные ЦИК.
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Мировое общество окунулось в океан "честности и справедливости", и приведет это в мир "спокойствия и счастья".🥸
за границей много живут скрытые "релоктанты" отсюда за новых людишек
Верим, особенно в цифровые технологии и Алису🥸