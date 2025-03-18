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Критики вынесли вердикт Assassin’s Creed Shadows — первые оценки самого важного релиза...

Критики вынесли вердикт Assassin’s Creed Shadows — первые оценки самого важного релиза...

Критики вынесли вердикт Assassin’s Creed Shadows — первые оценки самого важного релиза Ubisoft последних летКак и предполагалось, 18 марта вышли первые обзоры псевдоисторического боевика с открытым миром Assassin’s Creed Shadows, от успеха которого может зависеть дальнейшее будущее издательства Ubisoft.

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