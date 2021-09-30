M24

6 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Синева
    Замечательная ИДЕЯ!!! В Советское время такие маршруты были. В месяц две поездки достаточно: 11 дней/10 ночей ( но эт...В РЖД готовы к пр...
  • галина
    Непонятно, как можно вести торговлю с человеком, который выступает против нашей страны на международной арене.Путин заявил, что...
  • Анатолий
    куда лезут попы то? сидите и читайте свои псалмы тихохонькоВ РПЦ высказались...

Автоэксперт назвал признаки, при которых следует обновить зимние шины

Автоэксперт назвал признаки, при которых следует обновить зимние шины

Менять летнюю резину на зимнюю следует уже при устоявшейся температуре ниже +5 градусов, при этом важно обращать внимание на некоторые признаки последних, чтобы они не были опасны для автомобиля и водителя, рассказал автоэксперт Алексей Аксенов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх