Автоэксперт назвал признаки, при которых следует обновить зимние шины

Менять летнюю резину на зимнюю следует уже при устоявшейся температуре ниже +5 градусов, при этом важно обращать внимание на некоторые признаки последних, чтобы они не были опасны для автомобиля и водителя, рассказал автоэксперт Алексей Аксенов.