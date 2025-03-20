В Анкаре заявили, что дата переговоров Эрдогана и Путина еще не определена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин находятся в постоянном контакте, телефонный разговор между ними может состояться в случае необходимости, но точная дата пока не определена.
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